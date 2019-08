Giorgio Chiellini è il suo idolo. Il paragone con Montero lo lusinga e – dice Merih Demiral – "spero di esserne sempre all'altezza". La Juventus è un sogno conquistato con il lavoro. È così che il difensore turco – primo calciatore del suo paese nella storia bianconera – si presenta nella conferenza stampa ufficiale. Un pizzico d'emozione c'è ma viene spazzata via dall'orgoglio e dalla consapevolezza di essere arrivato a uno snodo della carriera, a 21 anni è un trampolino di lancio oppure un treno perso al volo. A Torino può allenarsi con i migliori, vincere lo scudetto, competere per la Champions… insomma, sognare tutto ciò che a un ‘centrale di provincia' (ex Sassuolo) non è consentito. Indosserà la maglia numero 28: è accanto a Pavel Nedved quando la solleva e, sorridente, si concede per la foto di rito.

Ho fatto molti sacrifici per arrivare fin qui ma non credo di essere una sorpresa – ha ammesso Demiral -. Tutto si basa sul mio lavoro e ora vestire la maglia della Juventus rappresenta la realizzazione di un sogno.

Chiellini e Montero ‘buoni maestri' di Demiral

Bonucci, il talento di de Ligt e Chiellini, Rugani possono rappresentare una montagna da scalare. La concorrenza in difesa non spaventa Demiral anzi è uno stimolo, l'opportunità di carpire i segreti a colui che definisce un esempio. Da Chiellini a Montero è un salto indietro nel tempo, l'ex Sassuolo aziona il rewind e lascia che le immagini scorrano dinanzi ai suoi occhi.

Giocare assieme calciatori che seguivo da piccolo è un onore – ha aggiunto Demiral – in difesa la Juve ha alcuni tra i migliori al mondo. I miei idoli sono quelli con cui sto giocando adesso, come Chiellini. Allenarmi con lui è una fortuna, stessa cosa con Bonucci… tutti mi stanno aiutando molto nell’ambientarmi quanto prima. LSpero di poter acquisire tanto dalla loro esperienza. Il paragone con Montero? Per me è un onore.

Obiettivo: dall'Italia all'Europa per conquistare il triplete

La vera sfida è in Europa, la vera sfida è conquistare quella Champions che Allegri ha solo sfiorato in due occasioni (nelle finali del 2015 e del 2017). Alla Juventus è così, si gioca per vincere e arrivare secondi è una sconfitta. Demiral lo sa, lo ha capito in queste poche settimane da bianconero.