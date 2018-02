Quella che affronterà il Sassuolo, sarà una Juventus d'emergenza. In occasione della sfida con la formazione neroverde, Massimiliano Allegri non può infatti disporre di giocatori importanti come Cuadrado, Dybala e Douglas Costa: tutti fermi in infermeria e fuori dalla lista dei convocati. Il tecnico bianconero, che dei sette attaccanti partiti in ritiro in estate (Higuain, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi e Pjaca) si ritrova soltanto con i primi due e l'ex viola, non si è però fermato a piangersi addosso e ha deciso di convocare Ferdinando Del Sole: attaccante classe '98, cresciuto nel vivaio del Pescara.

Il giovane giocatore della Primavera di Dal Canto e della Nazionale Under 20, che su Facebook ha commentato la notizia con un "Non ci si può credere!", aveva già impressionato tutti con la doppietta realizzata in un'amichevole giocata con la prima squadra contro il Vigor Carpaneto: formazione di Serie D. Due gol che gli sono serviti per mettersi in luce e arrivare a questo prestigioso traguardo: la panchina nella sfida con gli emiliani.

Il coraggio e la coerenza di Allegri.

Nato a Napoli 20 anni fa e super tifoso azzurro, Ferdinando Del Sole è quindi pronto a godersi la sua prima panchina con la Juventus. Una soddisfazione che il mancino cresciuto nel Pescara (17 presenze complessive, tra Serie B e Coppa Italia, con 3 gol e 2 assist) dovrebbe condividere con Zdenek Zeman: tecnico che, dopo aver lanciato i vari Immobile, Insigne e Verratti, ha inserito tra i titolari anche il ragazzino napoletano.

Del Sole avrebbe dovuto rimanere in Abruzzo fino a fine stagione, ma la Juventus e il suo allenatore hanno deciso invece di anticipare il suo arrivo a Vinovo. "Lo seguo da tempo, è un giocatore interessante", dichiarò Allegri qualche settimana fa. Dopo le parole, il "Conte Max" è passato ai fatti e Del Sole può sorridere. Se c'è un allenatore che non ha paura di lanciare i giovani, questo è proprio Allegri. Chiedere, ad esempio, a De Sciglio per avere conferma.