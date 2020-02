Per un brasiliano che si ferma, ce n'è un altro che recupera in casa Juventus. Mentre Douglas Costa è finito ai box per l'ennesimo infortunio della sua esperienza in bianconero, ecco che il connazionale Danilo è pronto al rientro. Il club di Corso Galileo Ferraris ha infatti annunciato che il laterale ex Manchester City, ha recuperato dal fastidio muscolare alla coscia destra, ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Sarri potrebbe portarlo in panchina nel match d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

"Danilo si è allenato interamente con il gruppo". Così la Juventus ha annunciato nel report sull'allenamento odierno il ritorno dell'esterno brasiliano. Lo stiramento alla coscia destra che lo ha costretto a saltare tre partite, ovvero Napoli, Fiorentina e Verona, sembra ormai far parte del passato per il laterale ex Porto, Real e Manchester City, che è tornato dunque a lavorare con il resto della squadra agli ordini di mister Sarri. Una buona notizia dunque per quest'ultimo, che ritrova un'altra pedina in vista della fase caldissima della stagione con tante partite in pochi giorni. Danilo dunque ha partecipato dunque alla seduta odierna incentrata sulla rapidità sulla tattica e sulla preparazione del match di Coppa Italia contro il Milan in programma giovedì sera.

Danilo potrebbe essere convocato per Milan-Juventus

E proprio in occasione del match contro il Milan, Maurizio Sarri potrebbe anche decidere di convocare Danilo. Possibile che il brasiliano faccia parte almeno della panchina, per ritrovare il feeling con il terreno di gioco in una gara ufficiale. Non è da escludere, soprattutto nel caso in cui le cose dovessero mettersi bene per i bianconeri anche un utilizzo nella ripresa anche per concedere un po' di riposo a quel Cuadrado che sta letteralmente facendo gli straordinari (con De Sciglio alla ricerca della migliore condizione dopo un periodo di stop)