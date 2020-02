È arrivato il verdetto ufficiale della Juventus sulle condizioni di Douglas Costa. 15-20 giorni di stop per il brasiliano che nello sfortunato match perso in casa del Verona ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'esterno offensivo poche ore dopo la pubblicazione del report sugli esami strumentali, ha condiviso un messaggio sui suoi profili social diretto ai suoi tanti tifosi.

Douglas Costa, il messaggio sui social dopo l'infortunio

"Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Douglas Costa, dopo l'infortunio in Verona-Juventus. Ennesimo problema fisico per il brasiliano, che nel corso delle sue stagioni in bianconero è stato costretto a fermarsi ai box in diverse occasioni. Sui social Douglas Costa ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi followers, postando una foto relativa al tentativo di consolazione di Cristiano Ronaldo di sabato scorso: "Ciao Ragazzi! So che tutti voi credete e contate su di me! Voglio solo farvi sapere che tornerò con la stessa ambizione di sempre. Fino alla Fine!"

Quando tornerà in campo Douglas Costa

Quando tornerà in campo Douglas Costa? Il brasiliano che nel corso della sua avventura alla Juventus ha saltato la bellezza di 40 partite per infortunio, dovrà restare ai box per un periodo di circa 15-20 giorni. Salterà certamente la doppia sfida di Coppa Italia, e l'andata degli ottavi di Champions contro il Lione in programma il 26 febbraio. Per quanto riguarda il campionato, il brasiliano sarà out anche per Brescia e Spal, con Sarri che difficilmente lo recupererà per il confronto con l'Inter in programma il 1° marzo