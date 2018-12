Juan Cuadrado è stato operato al ginocchio. La Juventus perde il centrocampista colombiano per tre mesi. Il club bianconero ha dato la notizia, mentre il calciatore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e ha detto che da subito si rimetterà al lavoro per tornare presto in campo. Il calciatore tornerà in campo a fine marzo, per il rush finale della stagione.

Cuadrado operato al ginocchio

La Juventus con un comunicato ha fatto sapere a tutti che Cuadrado è finito sotto i ferri, l’intervento è andato benissimo e il giocatore colombiano all’inizio del nuovo anno si rimetterà al lavoro. Il problema al ginocchio è parso subito serio, ma la Juve sperava di poter risolvere diversamente la situazione ma l’operazione si è resa necessaria:

In data odierna Juan Cuadrado è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Berna. L’intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dl responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione.

Il messaggio di Cuadrado

Cuadrado è uno dei giocatori prediletti da Allegri per via della sua duttilità, l’ex di Chelsea e Fiorentina è stato schierato in difesa, in attacco e a metà campo e in questa stagione ha disputato sedici partite, undici in Serie A (un gol), cinque in Champions. Il suo ultimo match di campionato è stato quello con la Fiorentina. Dopo l’intervento il colombiano sul suo profilo Instagram ha scritto: “Grazie a Dio l’intervento è andato bene, ora al lavoro per compiere un buon recupero e tornare più forte di prima. Per chi ma Dio, tutte le cose andranno bene”.