Juventus, cosa si è fatto Alex Sandro. Rischia di non giocare in Champions?

Il giocatore brasiliano ha chiesto il cambio dopo aver ricevuto un colpo alla caviglia. La leggera distorsione non dovrebbe però tenerlo fuori dal campo per la prossima partita di Champions League. Nelle prossime ore, Alex Sandro sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.