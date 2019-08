Dopo la prima partita di campionato, vinta al Tardini di Parma, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo. E lo può fare non solo per aver saltato l'ostacolo gialloblu, ma anche per essere tornata a Torino senza particolari problemi fisici. Solo uno spavento dunque per Douglas Costa: sostituito da Cuadrado a venti minuti dalla fine, a causa di un fastidio alla caviglia sinistra. In seguito ad un contrasto con un avversario, il brasiliano non ha infatti sopportato il dolore ed è finito in panchina con una borsa del ghiaccio sulla parte dolorante.

Quella che poteva sembrare una distorsione, si è dunque invece rivelata solo una botta: dolorosa ma per nulla preoccupante. Se è vero che le condizioni del brasiliano ex Bayern Monaco verranno valutate nei prossimi giorni, pare comunque verosimile una sua presenza per la super sfida della seconda giornata di campionato contro il Napoli.

I complimenti a Sarri

Tra i migliori in campo nel match contro la formazione di D'Aversa, Douglas Costa è così tornato a Torino con la caviglia dolorante e il sorriso stampato sulla bocca per la vittoria. Un successo che l'attaccante di Maurizio Sarri ha festeggiato anche su Twitter, con un messaggio pubblicato ad hoc qualche ora dopo il triplice fischio finale: "Tre punti importanti nella prima gara di campionato".

Prima della partita, il giocatore ha inoltre speso parole confortanti nei confronti del tecnico bianconero e dei suo nuovi sistemi d'allenamento. Dichiarazioni rilasciate a Sky, che hanno di fatto spento le polemiche e confermato l'unità d'intenti dello spogliatoio juventino nonostante l'assenza in panchina del mister: "Sarri ci ha preparato molto bene. E anche il suo staff. Abbiamo grande fiducia nel nostro progetto, indipendentemente dal fatto che ci sia lui in panchina. Sappiamo naturalmente che se ci sarà farà sicuramente bene".