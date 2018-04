"Vanitoso". È questo il termine usato da Andrea Agnelli per definire Pierluigi Collina. Non c'è mai stato un grande feeling tra il presidente della Juventus e il designatore degli arbitri europei ma dopo le dichiarazioni di ieri ce ne sarà sempre meno. Il presidente dell'Eca (European Club Association), che fa parte dell'esecutivo Uefa, con il suo attacco diretto all'uomo che si occupa della designazione degli arbitri potrebbe creare qualche imbarazzo a livello europeo.

Da Perugia a Madrid: un'antipatia che parte da lontano

L'episodio che fa sbocciare questa "relazione" tra il mondo Juve e Collina è datato 14 maggio 2000, quando l'arbitro migliore al mondo dal 1998 al 2003 è stato costretto a sospendere l'incontro alla fine del primo tempo dopo un violentissimo nubifragio che si abbattè sullo stadio "Renato Curi" e fece riprendere la partita addirittura dopo 71 minuti di attesa e un campo in condizioni che definire "al limite" è già un complimento. Il Perugia vinse 1-0 sulla squadra bianconera, all'epoca allenata da Ancelotti, e la Lazio si cucì lo scudetto sul petto ma le polemiche furono feroci soprattuto dopo l'ammissione di Collina di essere stato simpatizzante della Lazio.

Dal 2010 Collina è supervisore degli arbitri della Federcalcio di Ucraina ed è stato nominato designatore degli arbitri europei da Michel Platini e poi confermato da Aleksander Ceferin. Nel 2017 è stato nominato inoltre presidente della commissione arbitri della Fifa da Gianni Infantino che è riuscito a convincerlo dell'importanza del VAR ai Mondiali di Russia e per questo il supporto verrà utilizzato.

Per quanto riguarda il fatto delle tante italiane colpite, va fatta una riflessione sulla vanità del designatore, che per non favorire squadre della sua stessa nazionalità finisce per punirle. Dovrebbe essere cambiato ogni due/tre anni. (Andrea Agnelli dopo Real-Juve)

Baldas: Che Collina sia vanitoso non ci sono dubbi

L'ex arbitro ed ex designatore della Can di A e B negli anni '90, Fabio Baldas, ha parlato a Radio Sportiva del suo ex collega e ha confermato quello che ha detto ieri sera al Bernabeu il numero uno bianconero: