I record son fatti per essere battuti e Giorgio Chiellini nella gara di stasera contro il Tottenham taglierà un traguardo storico come calciatore della Juventus: se, come sembra, il difensore centrale della Vecchia Signora scenderà in campo nella gara di UEFA Champions League contro il Tottenham allora toccherà quota 460 presenze con la maglia bianconera e staccherà un simbolo del club come Giampiero Boniperti.

Giorgio Chiellini è nella top 10 dei giocatori più presenti nella storia della Juventus e se Alex Del Piero, Gaetano Scirea e Gigi Buffon sono lontani anni luce, il difensore toscano ora mette nel mirino i leggendari Dino Zoff e Roberto Bettega.

Chiellini supera Boniperti: settimo nella storia della Juve.

Chiellini è riuscito ad eguagliare Boniperti nella gara di venerdì scorso contro la Fiorentina disputando la 459esima partita con la maglia bianconera in 12 anni e stasera si metterà alle spalle l'ex attaccante juventino degli anni '40 e '50, occupando così il settimo posto in solitario della graduatoria dei calciatori con più presenze nella storia della Vecchia Signora.

Come già anticipato, le prime tre posizione di questa speciale classifica sono occupate da leggende come Alessandro Del Piero, 705 presenze; Gianluigi Buffon (641) e Gaetano Scirea (552) in tutte le competizioni. Nella conferenza stampa di lunedì con mister Allegri il difensore bianconero ha parlato di questo nuovo importante traguardo

Gli anni passano, ma ho la fortuna di giocare in un club speciale che ti aiuta a rendere al meglio. Sto vivendo un momento positivo e in generale cerco di non pensare ai traguardi personali, anche se non posso negare che fanno piacere. Mi concentro partita dopo partita per continuare a viaggiare su questi livelli.

La top 10 dei giocatori più presenti della Juve.

1. Alessandro Del Piero, 705 presenze

2. Gianluigi Buffon, 641

3. Gaetano Scirea, 552

4. Giuseppe Furino, 528

5. Roberto Bettega, 482

6. Dino Zoff, 476

7. Giampiero Boniperti e Giorgio Chiellini, 459

8. Sandro Salvadore, 450

9. Franco Causio, 447

10. Antonio Cabrini, 440