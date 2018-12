La Juventus dei record, chi può mai fermarla? Unica squadra che al momento resta in scia, sia pure con un buon margine di distacco, è il Napoli di Carlo Ancelotti. Azzurri secondi ma con il gap del primo scontro diretto perso a Torino (3-1). Tocca a loro mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, guardando le spalle dalle ambizioni dell'Inter che insidia la seconda piazza del podio. Un campionato nel campionato, non si può definire diversamente il duello che vede le concorrenti della ‘vecchia signora' contendersi un posto in Champions e il cosiddetto ‘scudetto delle terrestri'… perché la squadra di Allegri mostra di essere di un altro pianeta. Come potrebbe non essere così se in campo addirittura hai un marziano (CR7) che ha vinto tutto, oltre a cinque Palloni d'Oro?

La Juventus già campione d'inverno se…

Vittoria nel derby di Torino per la Juve, Napoli a Cagliari. La classifica mette in risalto ancora un altro particolare oltre alla cifra di 48 punti raccolta in 16 gare di campionato (numeri da record come Barça e Manchester City). Unico neo, il pareggio in casa con il Genoa altrimenti Chiellini&co. avrebbero fatto en-plein. Cosa significa? Che alla luce di questo trend di rendimento se alle 18 i campani non battono i sardi allora a Torino possono festeggiare il primo traguardo della stagione con largo anticipo. Quale? Il titolo di campione d'inverno.

Il vantaggio dei bianconeri in classifica

Allo stato dei fatti il Napoli di Ancelotti è secondo in classifica staccato di 11 punti. Deve vincere per non perdere contatto dai bianconeri sia per non dire addio già adesso al sogno scudetto (difficilissimo da realizzare) sia per tenere a bada l'Inter. Deve vincere anche per un'altra ragione: la formazione di Allegri si ritroverebbe a +10 (in caso di pareggio) o +11 (in caso di sconfitta) sfruttando lo stop degli avversari e facendo proprio il titolo di campione d'invero. Con 3 giornate al termine del girone d’andata sarebbe impossibile raggiungerli.