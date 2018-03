L'avversario è di quelli che fanno tremare le gambe, anche se la Juventus lo ha già messo in difficoltà e battuto. Il Real Madrid torna dunque ad agitare le notti dei tifosi bianconeri: gli stessi che hanno pianto nella triste serata di Cardiff ed esultato nelle due semifinali della stagione 2014/15, prima di volare a Berlino e vedere Messi e Neymar alzare la coppa dalle grandi orecchie.

La squadra di Zidane, però, pare davvero lontana da quella che venne eliminata dai bianconeri. Se è vero che faticano in campionato, è però altrettanto vero che in Europa i "Blancos" sono una specie di schiacciasassi. La formazione del tecnico francese è infatti reduce dalla doppia vittoria negli ottavi con il Paris Saint-Germain, ed è in testa alla classifica della Champions League per numero di vittorie: 12 successi in 14 finali disputate.

CR7 e Zidane a caccia del bis

Inutile dire che il pericolo pubblico numero uno per la squadra di Massimiliano Allegri rimane lui: Cristiano Ronaldo, l'uomo dei record. Il fenomeno portoghese, in gol sia a Parigi che al Bernabeu nella sfida contro il Psg, è il calciatore che ha segnato più gol nella massima competizione europea (118 reti con Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid) e risulta il capocannoniere di questa edizione con 12 reti all'attivo.

Per Zinedine Zidane, infine, si tratta dell'ennesima sfida suggestiva contro il suo passato. Il tecnico transalpino, che vuol riportare il Real Madrid sul tetto d'Europa, ha infatti giocato con la maglia bianconera dal 1996 al 2001, perdendo due finali di Champions contro Borussia e proprio contro lo squadrone della capitale spagnola. Nello scorso maggio, in quel di Cardiff, fu proprio CR7 a regalargli la coppa. Ora Zizou cerca di arrivare a Kiev per il bis. Juventus permettendo.