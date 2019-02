“Non ha niente di grave, ci vorranno 10-15 giorni prima che sia a posto”. Con queste parole Massimiliano Allegri ha parlato dell'infortunio di Giorgio Chiellini durante la conferenza stampa pre-Parma e ha lasciato trasparire un certo ottimismo per il recupero del centrale difensivo in vista della gara d'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Poi ha annunciato l'attacco che scenderà in campo Parma: “Madzukic rientra davanti, giocherà con Ronaldo e uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa”. Il tecnico archivia così l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, ma non vuole sentire parlare di crisi:

Non drammatizziamo, abbiamo solo perso una partita che si è incastrata male. Con Atalanta e Lazio sono state due gare fotocopia, però a Roma ci era andata bene perché non abbiamo subito il 2-0, a Bergamo ci è andata male. Nell’arco di un’annata ci sta di toppare una partita, sono momenti da gestire in totale serenità. Le critiche ci stanno, ma la squadra ha fatto un po’ di punti da quando è iniziato il campionato…Ci scusiamo per aver perso a Bergamo, non dovevamo, ma abbiamo già vinto un trofeo, la Supercoppa, e non vogliamo farci sfuggire gli altri.

Il tecnico bianconero ha parlato anche della Champions League e di come non debba diventare una ossessione perché per vincere un trofeo così bisogna lavorare serenamente:

La Juventus negli ultimi 7 anni ha vinto 7 scudetti e negli ultimi 4 ha fatto due finali di Champions. Quando sono arrivato c’era timore di non riuscire a battere il Malmoe, io invece pensavo di poter arrivare in finale e vincere la Champions con quella squadra. L’Atletico è pari livello alla Juventus, perché ha giocato le nostre stesse finali, se verremo eliminati ci prenderemo giustamente le critiche. In Europa ci sono 6-8 squadre che possono arrivare in semifinale, quindi 4 vanno fuori. Sento dire che la Juventus è la finalista, se è così chiederò all’Uefa di mandarci direttamente in finale. Il calcio non è la PlayStation. Dobbiamo provare a vincere come abbiamo fatto negli anni precedenti, ma per riuscirci ci vuole fortuna oltre che bravura, non è che arriva Ronaldo e trionfiamo di sicuro. Ci vuole rispetto, noi lavoriamo per vincere ma poi ci sono gli anche gli altri. Ecco perché sollevare trofei è una cosa straordinaria e non è normale. Giocare bene a calcio è la cosa più facile del mondo, la differenza è riuscire a vincere giocando bene.

I convocati di Allegri per il Parma

Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita di Serie A contro il Parma, in programma per domani sera alle 20.30. Dell'elenco fanno parte Emre Can, che nella giornata di ieri non si è allenato per un problema intestinale, e Mario Mandzukic, che torna quindi a disposizione del tecnico livornese. Assenti Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi,17 Mandzukic, 18 Kean, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola.