Il periodo difficile, come lo avevo definito Massimiliano Allegri, è ormai alle spalle. Dopo la vittoria con il Napoli e il pareggio con l'Inter, la Juventus ha colto tre punti importanti anche contro la Roma ed è tornata a ridosso della formazione partenopea. Al termine della partita con i giallorossi, il tecnico bianconero ha inquadrato la gara dei suoi e spiegato il motivo del finale al cardiopalma.

"Dopo il vantaggio non siamo riusciti a chiudere la partita e alla fine abbiamo sofferto, perché la Roma ha qualità, forza e tecnica – ha spiegato il mister a Premium – Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Hanno fatto una partita importante e chiuso al meglio il ciclo con tre scontri diretti. Alla fine siamo stati un po' matti, perché abbiamo dato noi la palla del pareggio alla Roma. Siamo in crescita per quanto riguarda la condizione fisica. Dispiace perché stasera potevamo fare un gol di più, però è sempre bello vincere 1 a 0".

Il messaggio a Dybala.

Davanti alle telecamere, Allegri ha poi fatto una speciale classifica sulle concorrenti allo scudetto più insidiose: "La Roma e il Napoli sono due squadre più avanti delle altre. Però ci sono anche l'Inter e la Lazio. La Roma è una squadra solida e sarà una candidata fino alla fine per vincere lo scudetto". Inevitabile, infine, una dichiarazione sull'ennesima panchina di Dybala: "Paulo non è un problema – ha concluso Allegri – Sarebbe un problema non averlo".

"Lui ha fatto tanto per la Juve, ora però ci sono altri che stanno facendo meglio. Ci sono tante partite, la stagione è lunga e ci sarà bisogno dei suoi gol. Io faccio le mie scelte ed è l'allenatore che decide. Paulo capisce il momento e rispetta le decisioni. Il rettangolo verde è quello che decide, da lì non si scappa. Tutti i giocatori devono mettere in difficoltà l'allenatore. Dybala ha giocato mercoledi, ha fatto una buona partita e sono contento di averlo".