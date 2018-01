L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del match di campionato con il Chievo ha parlato delle condizioni fisiche del centrocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, che rischia di finire sotto i ferri. Il ventinovenne ex di Chelsea e Fiorentina martedì prossimo sarà visitato da uno specialista in Germania e scoprirà se dovrà fermarsi a lungo ai box.

Cuadrado rischia l’operazione.

Da qualche settimana il colombiano è assente, per Allegri è una brutta tegola. Perché l’allenatore campione d’Italia pur avendo una rosa ampia ha piena fiducia di Cuadrado, che spesso nei suoi anni bianconeri è stato determinante. Allegri con un po’ di preoccupazione ha detto che Cuadrado rischia l’operazione: “Anche con il Chievo non ci sarà, martedì sarà sottoposto a una visita in Germania e lì scopriremo se dovrà essere operato oppure no”. La speranza dell’ambiente bianconero naturalmente è quella del pieno recupero, perché la Juventus da qui a maggio è impegnata su tre fronti e ha bisogno anche di Cuadrado.

Gli infortunati della Juventus.

La Juventus, che ha recuperato Buffon, ha più di un giocatore ai box. Allegri ha parlato di tutti gli indisponibili. Marchisio è sulla via del recupero. Matuidi è fuori, ma il suo problema non è serio. Mentre la settimana prossima si saprà quando tornerà a disposizione Dybala, che corre verso il match con il Tottenham

Marchisio sarà già a disposizione martedì e si allenerà con il gruppo. Dybala a metà della prossima settimana farà una visita per vedere se si è chiusa la cicatrice, mentre Howedes procede nel suo recupero. Matuidi? Per lui è solo una botta.

La formazione per il Chievo.

Scelte quasi obbligate dunque per Allegri, che in difesa potrebbe rilanciare De Sciglio e concederà un turno di riposo invece a Chiellini. In attacco Bernardeschi potrebbe far rifiatare uno tra Douglas Costa e Mandzukic.