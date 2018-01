Se i risultati in campo della Juventus fanno sorridere e non poco il popolo bianconero, addirittura meglio fanno i numeri in Borsa della società di corso Galileo Ferraris. Un 2017 da urlo quello della società del capoluogo piemontese che ha piazzato un surplus del 154% nelle quotazioni con un incremento del titolo da 0.305 euro a 0.764. Un risultato eccezionale legato anche a quanto fatto dalla squadra di Allegri in campo.

Juve, boom in Borsa nel 2017.

Il risultato migliore infatti è stato ottenuto in Borsa proprio all'indomani del successo nel confronto con il Monaco nella scorsa Champions che ha permesso alla Juventus di qualificarsi alla finale del massimo trofeo continentale. Numeri importanti anche per la capitalizzazione della società, che come evidenziato da Gazzetta.it, ha toccato i 780 milioni di euro. In Europa hanno fatto meglio solo il Manchester United con 2.4 miliardi di euro e l'Arsenal con 1.8 miliardi.

Sorridono anche Lazio e Roma.

Buone notizie però anche per altri club italiani. L'indagine del quotidiano economico Expansion effettuata in Spagna ha permesso di stilare una classifica sui migliori e peggiori risultati in Borsa delle società di calcio della scorsa stagione. Il tutto sulla base dei risultati dei 22 club che compongono l'indice Stoxx Europe Football, senza le inglesi. Dati incoraggianti per le romane, con la Lazio che ha fatto registrare un +103% che le ha permesso di raggiungere il terzo posto, e la Roma quinta con il +47%.

Risultati in campo e il sogno dello stadio di proprietà.

Fondamentali per le due società capitolina, i risultati che hanno permesso alle due squadre di confermarsi al top in Italia. Ovviamente l'obiettivo è quello di crescere ulteriormente sfruttando anche fattori extracalcio. Basti pensare infatti l'accelerata che la Roma sta imprimendo al progetto del nuovo stadio che potrebbe ulteriormente far sorridere le casse del club giallorosso. Una strada che diversi club italiani sperando di intraprendere per fare un salto di qualità che gioverebbe all'intero movimento.