Castellammare è in festa. La Juve Stabia con due giornate d'anticipo ha conquistato la matematica promozione in Serie B, vincendo il girone C del campionato di Lega Pro. Decisivo per le Vespe il successo per 2-1 contro la Vibonese che ha scatenato la festa gialloblu. Entusiasmo alle stelle allo stadio Romeo Menti per una squadra che torna nel campionato cadetto per la terza volta nella sua storia, con l'ultima annata che risaliva al 2013-2014

Giornata di festa per l'intera città di Castellammare che si è riversata in strada e nelle piazze per celebrare il successo della squadra di casa. La Juve Stabia ha conquistato la matematica promozione nel campionato di Serie B con due turni d'anticipo. Decisiva per la formazione allenata dall'ex centrocampista Fabio Caserta la vittoria casalinga contro la Vibonese con il risultato di 2-1 che permette alla squadra campana di tornare in cadetteria. Il vantaggio di 4 punti sul Trapani (virtuale + 7 alla luce della vittoria a tavolino contro il Matera) è bastato alla Juve Stabia per tornare in B per la terza volta nella sua storia, con l'ultima apparizione che risale all'annata 2013-2014. E pensare che la stagione era iniziata non sotto i migliori auspici con un punto di penalizzazione per l'iscrizione arrivata in ritardo.

Partita tesa quella tra Juve Stabia e Vibonese, ricca di emozioni. La squadra di casa è passata in vantaggio con Paponi, prima di essere raggiunta da Bubas su calcio di rigore. In avvio di ripresa ecco il gol vittoria di Mezavilla che ha scatenato al fischio finale la festa al Menti. I settemila presenti hanno festeggiato con la squadra aggiungendosi poi alle centinaia di persone che hanno colorato le strade della città di gialloblu. Una Pasqua memorabile per una formazione che nella prossima stagione proverà a stupire anche in Serie B