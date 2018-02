Buffon riposa. Mandzukic ha la febbre ed è stato rispedito a casa. Bernardeschi ha avuto un affaticamento a fine allenamento ma ci sarà. La Champions? Non deve essere un'ossessione. Allegri arriva presenta così il derby con il Torino che andrà in scena domenica alle 12.30. Uno snodo importante della stagione e soprattutto l'ennesima tappa nel duello a distanza con il Napoli per lo scudetto. Bianconeri di fronte ai granata di Mazzarri – in netta ripresa dopo l'andamento balbettante con Mihajlovic – mentre gli azzurri (scottati dalla figuraccia europea con il Lipsia) ospiteranno al San Paolo la Spal. Non c'è tempo, però, per pensare al ‘rumore dei nemici'.

Non lo sento non li vedo – ha ammesso Allegri in conferenza stampa -. Giocare in Europa è sempre difficile, il Napoli ha trovato una bella squadra. Giocare prima non aumenta la pressione: c'è sempre sia che si giochi prima sia che si giochi dopo, è un cane che si morde la coda. Altrimenti andiamo ad allenare in Lega Pro e giochiamo ogni 15 giorni.

Le note dolenti? E' lo stesso Allegri a renderne nota senza nascondere le difficoltà del momento legate essenzialmente alle condizioni fisiche di elementi chiave della rosa.

Mandzukic ha 38 di febbre e l'ho spedito a casa. Non c'è – ha ammesso in conferenza stampa -. A centrocampo giocheranno Pjanic e Khedira e un terzo che deciderò domattina. C'è poi Bernardeschi che a fine allenamento ha avuto un affaticamento, niente di che, è a disposizione. Da valutare se partirà titolare. Da martedì saremo tutti a completa disposizione. Dybala è in una buona condizione, magari per fare una mezz'oretta. Howedes è tornato in gruppo e sta abbastanza bene. Cuadrado ha iniziato a correre ma è l'unico che non rientra con la squadra, mentre Matuidi rientra la prossima settimana. La' davanti qualcuno lo mettiamo tra Bentancur, Sturaro e Alex Sandro.

Domanda dalle cento pistole: quante possibilità ha la Juventus di superare il turno degli ottavi di Champions? Il 2-2 con beffa contro il Tottenham complica i piani e sarà nel ritorno a Wembley che i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto.