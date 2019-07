Dopo la sconfitta con il Tottenham nell'esordio della ICC 2019, la Juventus è a Nanchino, in Cina, dove mercoledì sfiderà l'Inter dell'ex Antonio Conte. Si sa che le amichevoli non infiammano gli animi dei tifosi ma il derby d'Italia ha sempre un sapore particolare: i bianconeri vorrebbero una vittoria nel quartier generale di Suning contro i rivali storici nerazzurri per dare un'ulteriore spinta alla squadra di Maurizio Sarri e superare le inevitabili difficoltà dell'inizio di stagione e del cambio di timoniere. La sconfitta contro gli inglesi non è un campanello d'allarme e i bianconeri sono sbarcati in Cina tra l'entusiasmo dei tifosi per Cristiano Ronaldo e compagni, che si sono allenati nell'antistadio dell'Olympic Sports Center dove mercoledì giocheranno contro l'Inter.

Come si allena la Juve in Cina

Per la seduta di oggi una parte del gruppo bianconero è stata divisa in piccoli gruppi per esercizi sia atletici che con la palla, mentre i giocatori impegnati con gli Spurs sono rimasti in albergo a svolgere un lavoro di scarico. Domani ci sarà una doppia seduta di allenamento per tutti. Nella gara con il Tottenham, risultato a parte, non sono mancate le indicazioni positive per l'ex tecnico di Napoli e Chelsea: Sarri considera il lavoro "al 100% nei programmi" e hanno sorpreso le condizioni fisiche di CR7, apparso già in forma campionato, e quella di Higuain, che è in attesa di decisioni sul suo futuro.

Sarri vuole una squadra brillante contro l'Inter

L'Inter è reduce dalla sconfitta contro il Manchester United e la gara di Nanchino sarà l'occasione per entrambe le squadre per mettere minuti nelle gambe in vista del campionato. Maurizio Sarri vorrebbe vedere qualcosa di più del lavoro provato in questi giorni visto che alcune combinazioni non hanno soddisfatto a pieno nella prima uscita e i cali di tensione hanno portato alle reti avversarie. Da capire se verrà utilizzato dall'inizio Matthijs de Ligt, arrivato poche ore prima della partenza per la tournée asiatica e ancora da inserire nel gruppo, ma è probabile che mercoledì l'olandese abbia più spazio rispetto alla sfida con il Tottenham.