Dopo 9 giorni di vacanza e riposo, la Juventus si è ritrovata oggi a Vinovo. Il gruppo bianconero è tornato a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la seconda caldissima parte della stagione, a partire dal match contro il Genoa in programma lunedì prossimo. Occhi puntati soprattutto sugli infortunati, con Buffon e Cuadrado che non recupereranno per la prossima sfida di Serie A, e Marchisio e Dybala che torneranno in campo solo a metà giugno

Juventus, Buffon e Cuadrado salteranno il Genoa.

La Juventus attraverso un comunicato ha fatto il punto della situazione sui suoi giocatori reduci da 9 giorni di riposo e vacanze. Grande curiosità soprattutto sulle condizioni di Buffon e Cuadrado reduci da problemi muscolari. Certo il loro mancato recupero per Juventus-Genoa, monday night della prossima giornata di Serie A. Questa la nota sull'esito dei controlli strumentali sui due giocatori: "Buffon e Cuadrado, pur in miglioramento, questa settimana svolgeranno lavoro personalizzato".

in foto: La Juve alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta (https://twitter.com/juventusfc)

Il punto sulle condizioni di Dybala e Marchisio, Tottenham a rischio.

Avranno bisogno di tempi di recupero più lunghi Marchisio (finito ko contro il Torino) e Dybala che deve fare i conti con una lesione muscolare rimediata in occasione del confronto con il Cagliari. Per loro il ritorno in campo è rimandato a metà febbraio con l'andata della sfida di Champions a rischio: "Per Dybala e Marchisio sono confermati i 30/40 giorni di prognosi previsti dopo gli accertamenti fatti la prima settimana di gennaio".

Le scelte di Allegri per Juventus-Genoa.

In vista di Juventus-Genoa dunque in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20.45, scelte quasi obbligate per Massimiliano Allegri. Confermato il 4-3-3 con Higuain terminale offensivo e alle sue spalle Mandzukic e Douglas Costa che dovrebbe essere preferito a Bernardeschi, nonostante la buona gara di Cagliari.

Le probabili formazioni di Juve-Genoa.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Perin, Izzo, Spolli, Rossettini, Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt, Taarabt, Pandev. All. Ballardini