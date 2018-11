Nove gol, sette assist, mai un minuto in panchina. Dopo 12 giornate di campionato Cristiano Ronaldo risulta il giocatore bianconero più incisivo della squadra. Come doveva essere e come è puntualmente avvenuto. Così, la vacanza nel periodo della pausa per le Nazionali, risulta più che meritata per il campione portoghese che ha voluto immortalare sui social il suo viaggio in aereo privato.

Così, mentre in casa Juventus si contano ancora i giocatori fermi in infermeria tra infortunati e in via di recupero, Cristiano Ronaldo si gode un meritato relax in attesa di tornare a disposizione della squadra e di Allegri in vista della Spal, prossima avversaria allo Stadium. Una foto, di Cr7 insieme a Georgina è divenuta subito virale: abbracciati e sorridenti sul jet privato.

Pausa Cr7, tra Londra e Lisbona in jet

Cristiano Ronaldo è volato prima a Londra e poi a Lisbona. Oltre alla suite inglese e alle bottiglie di vino pregiato stappate e pubblicate sui social, il campione portoghese ha approfittato della pausa per curare i propri affari extra calcistici. Nella capitale del suo Paese, infatti, ha fatto visita al Pestana CR7, il suo albergo di lusso. Poi, il rientro a Torino previsto in queste ore per ritornare ad allenarsi.

Gli infortunati, la situazione

Emre Can rientro a gennaio

In attesa del portoghese, è già arrivato Emre Can, operato per il nodulo tiroideo diagnosticatogli lo scorso 21 ottobre dopo la sfida dello Stadium contro il Genoa. Il tedesco è tornato a Torino dopo di Francoforte e ha incontrato lo staff medico bianconero per pianificare il programma di lavoro in vista del rientro in squadra, previsto non prima della sosta di gennaio.

Bernardeschi a parte, Pjanic sì, Khedira no

Alla Continassa si è allenato solo Bernardeschi, che ha seguito un programma personalizzato, visti gli impegni con le Nazionali di molti altri giocatori. Dalla Bosnia è rientrato in anticipo Pjanic, che ha terminato prima il ritiro con la sua nazionale per colpa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista ci sarà con la Spal mentre resta in dubbio Khedira, ancora alle prese con la forte distorsione alla caviglia.