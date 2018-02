Andrea Pirlo si prepara a salutare a suo modo il calcio giocato. Il 21 maggio a San Siro andrà in scena la partita d'addio dell'ormai ex centrocampista bresciano che ha ufficializzato il tutto nel corso di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Panini a Milano. Un'occasione anche per affrontare diversi temi caldi, come la corsa scudetto e il presente e il futuro di due suoi ex compagni di club e Nazionale come Buffon e Gattuso.

Pirlo, ufficiale la partita d'addio al calcio.

Il classe 1979 ha confermato la volontà di chiudere la sua lunga e vincente esperienza con il calcio giocato con una partita d'addio. Una sfida celebrativa che andrà in scena il prossimo 21 maggio e che vedrà coinvolti numerosi campioni del presente e del passato, pronti a rendere omaggio al campione Pirlo: "Mi piacerebbe che fosse un appuntamento piacevole, divertente e che attiri molti appassionati e le loro famiglie. Verranno quasi tutti i miei ex compagni che ho invitato. Ho scelto San Siro perché Milano è la città in cui ho giocato più anni e anche per motivi logistici, visto che è più comodo per chi verrà dall'estero".

L'addio al calcio di Pirlo sarà anche quello di Buffon?

A giugno potrebbe arrivare anche un altro addio al calcio quello di Gigi Buffon. Il portiere che in un primo momento sembrava intenzionato a lasciare sembra essere tornato sui suoi passi. Pirlo sarebbe pronto a condividere questo momento, con il suo compagno di tante battaglie in azzurro e alla Juve ma conferma l'indecisione dell'estremo difensore: "Se Gigi vorrà festeggiare con me l'addio al calcio condividerò con lui volentieri l'evento, ma credo che di fronte a sé abbia ancora 3 o 4 mesi per decidere cosa vorrà fare in futuro".

Milan riconferma Gattuso, il consiglio di Pirlo.

A proposito di amici ed ex compagni non può mancare un pensiero per Gattuso, che ha rigenerato il Milan. Pirlo vota per la riconferma di Ringhio: "Inizierei a pensarci ad una conferma a fine stagione perché sta facendo molto bene e credo che possa fare ancora meglio – riporta il Corriere dello Sport – Gattuso sta facendo molto bene, lo speravo. L'ho sentito qualche giorno fa, sono contento di quello che sta facendo. Ha portato grande voglia, senso di appartenenza che era quello che mancava negli ultimi anni al Milan. Speriamo che possa riportare il Milan a quello che è stato negli anni passati".

Per lo scudetto Pirlo dice Juve.

Una battuta anche sulla corsa scudetto. Pirlo ha esaltato il Napoli protagonista di una stagione eccezionale nel duello con i bianconeri però vota per la formazione di Allegri: "La Juventus è più attrezzata del Napoli nella corsa allo scudetto – come evidenzia Itasportpress – La Juve è più attrezzata anche se il Napoli sta facendo molto bene e finché resta davanti ha più probabilità di vincere. Secondo me, comunque, la Juve resta un gradino sopra"