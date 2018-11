Blaise Matuidi è uno di quei calciatori che non si prende le prime pagine, mai, le copertine non le sfiora nemmeno, ma il centrocampista è uno di quei calciatori che serve alle squadre che vogliono vincere i trofei importanti. Non a caso il francese è rapidamente diventato uno dei cardini della Juventus. Ma forse le luci dei riflettori non le ama nemmeno tanto a differenza dell’illustre compagno di squadra Cristiano Ronaldo, che per il francese merita il Pallone d’Oro:

Cristiano merita il Pallone d’Oro. Ha una fame incredibile, questo fa la differenza. Ora dobbiamo chiudere al primo posto il girone di Champions, siamo messi bene: siamo fiduciosi, ma è importante vedere cosa accade nell’altra partita. Noi intanto siamo concentrati sullo Young Boys per finire primi. E poi avremo i tempo di vedere che succede.

La Juve sfiderà la Fiorentina

Parlando con ‘Sky Sport’ il francese ha intessuto anche le lodi della Fiorentina, che i bianconeri affronteranno sabato prossimo. La rivalità che c’è tra le due squadre la conosce molto bene Matuidi:

La Fiorentina è una squadra che ha qualità. Sarà una partita difficile. Sono forti in casa, sappiamo che esiste una rivalità tra le due squadre. Vogliamo assolutamente vincere, sappiamo che c’è ostilità. Noi dobbiamo restare concentrati e giocare come sappiamo. Dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora.

Il miglior anno di Matuidi

Lo scorso luglio Matuidi con la Francia ha vinto il titolo Mondiale, che gli ha dato ulteriore forza. Il trentunenne sostiene che questo è il suo anno migliore, e naturalmente con la Juventus andrà a caccia della Champions League: