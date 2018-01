Non sembra davvero esserci pace per Claudio Marchisio. Il centrocampista della Juventus deve fare i conti con l'ennesimo infortunio delle ultime stagioni, e sembra destinato ad un nuovo periodo di stop. Uscito malconcio dalla gara contro il Toro, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il "principino" dovrebbe rimanere ai box per un periodo di almeno un mese, stando alle indiscrezioni delle ultime ore.

Trauma distrattivo agli adduttori per Marchisio.

Massimiliano Allegri aveva deciso di puntare su Marchisio in occasione del derby. Al 60′ però ecco il cambio giustificato dai problemi fisici del calciatore bianconero non convocato poi per la trasferta di Cagliari. Questa la nota del club bianconeri sulle condizioni dell'esperto mediano post Juve-Toro: "Claudio Marchisio ha riportato un trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati in in funzione dell'evoluzione clinica".

Infortunio Marchisio, stop di circa un mese.

Le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, confermano di un periodo di stop di circa 30 giorni per Marchisio. Il giocatore dunque dovrebbe tornare a disposizione di Allegri tra circa un mese, con la speranza di evitare il rischio di ulteriori ricadute per un ragazzo che in stagione ha collezionato appena 11 presenze. Allegri dunque incassa un altro stop per una delle sue pedine, dopo quello ben più grave di Paulo Dybala che avrà bisogno di 30-40 giorni di recupero

Momento difficile per Marchisio.

Non è certamente un periodo particolarmente fortunato per Claudio Marchisio che è finito un po' ai margini della Juventus. Allegri lo considera ormai a tutti gli effetti una seconda linea, puntando spesso e volentieri su Khedira, Pjanic e il neoacquisto Matuidi. Il futuro con il possibile innesto di Emre Can, e la crescita di Bentancur, potrebbe esserci ancora meno spazio per Marchisio finito al centro anche di voci di mercato, relative ad un interesse del Milan.