La Juventus si sta preparando a Vinovo per la grande partita di Champions League con il Real Madrid. Allegri è conscio delle possibilità dei suoi. La tradizione dice che i bianconeri le ultime tre volte che hanno giocato in doppia sfida con il Real hanno sempre passato il turno. E avere il sostegno della cabala comunque è positivo. I bianconeri vogliono vendicarsi della sconfitta subita nella finale di Cardiff e Allegri è pronto a trovare un’altra soluzione a sorpresa.

Mandzukic e Alex Sandro a disposizione

L’allenatore livornese ogni anno ha modificato la sua Juventus e nel corso delle partite, anche le ultime, ha cambiato a livello tattico i suoi, con il Milan ha messo in campo un mare di giocatori offensivi che sono stati determinanti nel successo finale. Adesso tutto si aspettano che dal cilindro Allegri peschi un’altra sorpresa. Innanzitutto il tecnico dovrà fare i conti con le assenze di Pjanic e Benatia, entrambi squalificati. Cuadrado è tornato ed è un’arma in più e potrebbe tornare pure Mandzukic. In difesa potrebbe toccare al brasiliano Alex Sandro, tornato ad allenarsi con la squadra.

Come giocherà la Juventus con il Real Madrid

Martedì sera all’Allianz Stadium arriva il Real Campione d’Europa. L’assenza di Pjanic potrebbe far pensare al tecnico bianconero di giocare anche con un iper offensivo 4-4-2 con Douglas Costa e Cuadrado sulle fasce e il duo argentino in avanti. Così Allegri sorprenderebbe Zidane e si toglierebbe dall’impaccio di dover scegliere tra il giovane rampante Bentancur e Marchisio, uno dei senatori che poco ha giocato e che sembra alla sua ultima stagione bianconera. In difesa si va verso la solita affidabilissima coppia formata da Chiellini e Barzagli, mentre in porta toccherà a Buffon. Sulle fasce invece tutto è possibile. Se invece sarà 4-3-3 l’escluso potrebbe essere Cuadrado, che non ha i novanta minuti nelle gambe e spera di essere determinate come con il Milan.