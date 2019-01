Se la Juventus è riuscita a ribaltare gara e risultato all'Olimpico contro la Lazio lo deve sicuramente a Joao Cancelo autore del gol del pareggio e poi protagonista del rigore decisivo siglato da Cristiano Ronaldo. Ma deve anche molto a Federico Bernardeschi, anche lui subentrato a gara in corso e determinante nel finale di gara targato bianconero che ha permesso alla Juve di allungare a +11 sul Napoli (e a +19 sulla terza, l'Inter).

L'ex viola, insieme all'ex Inter, sono stati infatti le due scelte di Max Allegri che ha cercato di rimettere in sesto la partita che si era complicata per la sciagurata deviazione nella propria porta di Emre Can che aveva spalancato le porte verso la possibile prima sconfitta in campionato da parte dei campioni d'Italia in carica.

La carica di Bernardeschi

Dalle folate sulla fascia in campo, alle parole da leader nel dopo gara: Federico Berbardeschi ha confermato ciò che lo stesso Allegri aveva sottolineato del ragazzo, cioè di farsi trovare sempre pronto nei momenti che contano, pur non avendo garantito il posto da titolare dal primo minuto: “È stata una grandissima prova di carattere e maturità a Roma. Abbiamo dimostrato di saper restare sempre dentro la partita nonostante le difficoltà del caso. Abbiamo dimostrato che non molliamo mai e che siamo lì, fino alla fine”.

Atto di forza bianconero

Un atto di forza, l'ennesimo, che consegna alla Juventus la 19 vittoria su 21 gare dove il mezzo passo falso è avvenuto in provincia, a Genova prima (sponda rossoblù) e a Bergamo poi. Decisivo, sul tabellino Cristiano Ronaldo che, pur in una gara complicata per il portoghese che ha avuto palle giocabili centellinate, ha segnato freddamente il tiro dal dischetto allo scadere del match.

Affondare il Napoli

Emblema di una Juventus che non si arrende mai, come afferma anche Bernardeschi: “Adesso abbiamo un altro obiettivo da raggiungere: mantenere la concentrazione altissima e allungare il più possibile rispetto alla seconda e per questo dobbiamo continuare a tenere questo ruolino di marcia per mettere ancora più punti tra noi e il Napoli