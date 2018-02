La Juventus perde anche Andrea Barzagli. Il trentaseienne difensore ha accusato un risentimento al polpaccio della gamba destra e ha saltato l’allenamento di questa mattina. Barzagli ha svolto lavoro differenziato, ma difficilmente riuscirà a recuperare per il match con il Tottenham. Il giocatore ha già effettuato gli esami strumentali presso il J Medical. Questo il comunicato della società

Dopo la seduta a gruppi separati di ieri, oggi la squadra si è ricompattata, affrontando gli aspetti tattici del match e provando i movimenti da replicare contro gli Spurs. Barzagli ha effettuato un lavoro differenziato per un risentimento al polpaccio della gamba destra, riferibile, secondo gli esami strumentali effettuati nella mattinata odierna presso il J Medical, alla presenza di un edema al muscolo soleo.

Come giocherà la Juventus con il Tottenham

L’infortunio di Barzagli crea un ulteriore problema al tecnico bianconero, che stava pensando di rivoluzionare la sua squadra che sarà priva anche di Matuidi, giocatore diventato fondamentale che sarà fuori per un mese, e di Cuadrado, indisponibile per due mesi. Allegri sembrava intenzionato a tornare con la difesa a tre, ma il problema muscolare di Barzagli stravolge nuovamente i suoi piani. La difesa sarà ancora a quattro, mentre a metà campo con Khedira e Pjanic ci sarà uno tra Marchisio, che da mesi non gioca due partite di fila, Sturaro e Bentancur, che sembra avere delle chance.

Difficile il recupero di Dybala

Non arrivano buone notizie nemmeno da Dybala. L’attaccante argentino è sulla via del recupero e si pensava che potesse essere almeno in panchina contro il Tottenham, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali e Allegri non sembra voglia correre alcun tipo di rischio. Difficilmente ‘La Joya’ sarà nell’elenco dei convocati. Douglas Costa sarà nell’undici titolare.