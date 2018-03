Quello della Juventus è stato un sabato perfetto. Il gol di Dybala al 93’ ha regalato un successo pesantissimo ai bianconeri, che potenzialmente sono primi in classifica perché hanno una partita da recuperare e un solo punto di ritardo dal Napoli, che ieri è crollato in casa con la Roma. Con il morale alle stelle la Juventus preparerà la partita di Champions con il Tottenham. Allegri non ha una rosa ampissima, perché l’elenco degli infortunati è lungo e potrebbe allargarsi se non riusciranno a recuperare Higuain e Benatia.

A Wembley la Juve sfida il Tottenham

La Juventus giocherà mercoledì sera a Wembley contro il Tottenham, la gara di andata è finita 2-2. I bianconeri per superare il turno devono vincere, pareggiare con un punteggio dal 3-3 in su o passare dopo i calci di rigore. Dunque serve una grande impresa contro la squadra di Pochettino, che in casa ha sconfitto anche il Real Madrid in Champions e non perde da diciassette partite. La miglior formazione difficilmente riuscirà a schierarla Allegri, che rischia di non avere nemmeno Higuain e Benatia, entrambi alle prese con problemi alla caviglia.

In dubbio Higuain e Benatia

Il ‘Pipita’ si è infortunato due settimane fa contro il Torino, sembrava certo di recuperare per il match con la Lazio, ma è stato escluso dai convocati. Difficile immaginarlo dal primo minuto con il Tottenham, ma questa volta almeno in panchina ci sarà. Benatia si è fatto male alla caviglia dopo uno scontro con Parolo, ha continuato a giocare, ma ha lasciato il campo malconcio e non può essere certo di giocare al 100%. Fuori sicuramente Bernardeschi e Cuadrado, mentre ha poche chance di recupero De Sciglio.

Come giocherà la Juventus con il Tottenham

Con la Lazio Allegri ha rispolverato la difesa a tre, ma pare difficile pensare che venga riproposto il 3-5-2 contro gli Spurs. A Wembley la Juve dovrebbe tornare con il 4-3-3. In porta un dubbio c’è. Perché Buffon ha giocato le ultime due partite e forse potrebbe cedere il passo a Szczesny. Benatia se starà bene affiancherà Chiellini, altrimenti è pronto Barzagli. Sulle fasce Lichtsteiner e Alex Sandro, ultimamente schierato in attacco. Centrocampo solito con Khedira, Pjanic e Matuidi. Davanti, al di là del possibile recupero di Higuain, il tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Mandzukic.