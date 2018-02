I tifosi della Juventus non vedono l'ora di poter scoprire cosa accade nel "dietro le quinte" di Vinovo. Già perché grazie alla docu-serie a puntate sulla Vecchia Signora che andrà in onda a partire da oggi su Netflix sarà possibile guardare cosa accade nel quartier generale della formazione di Allegri e come vengono preparate alcune delle partite principali. Con le telecamere di "First Team" ad esempio si potrà rivivere l'avvicinamento dei campioni d'Italia al big match in casa del Napoli, vinto per 1-0 lo scorso dicembre.

Juve, fai il Napoli. Le direttive di Allegri prima dello scontro diretto del San Paolo.

Il terzo episodio del docu-film sulla Juventus "First Team" che andrà in onda su Netflix è dedicato principalmente su Napoli-Juventus, primo round della sfida scudetto vinto dai bianconeri grazie ad un gol di core ‘ngrato Higuain. Le telecamere hanno permesso di raccontare come la formazione bianconera si è preparata al delicato confronto del San Paolo. Tra i tanti retroscena, gustoso quello relativo alle direttive di Allegri in allenamento con il tecnico che ha chiesto ai suoi ragazzi di "fare il Napoli": "Palleggiamo, palleggiamo, facciamo il Napoli. Palleggiamo – riporta il Corriere dello Sport – Loro nella fase offensiva fanno tre cose: si muovono a triangolo, Insigne entra dentro, Hamsik su butta e viene fuori Mertens per il triangolo. E noi dobbiamo chiudere il triangolo".

Come ha giocato poi realmente la Juve contro il Napoli.

E in fase difensiva la Juventus soprattutto dopo l'ottimo avvio con il gol di Higuain si è chiusa in maniera perfetta. Con il passare dei minuti però il palleggio è passato agli azzurri che nella ripresa hanno fatto la partita senza però riuscire a creare reali pericoli alla porta della squadra ospite. I dettami di Allegri dunque sono stati assimilati a metà dai suoi calciatori, che hanno comunque potuto esultare al 90′ per 3 punti dal peso specifico notevole.

I dietro le quinte della Juve raccontati nel docu-film di Netflix First Team.

Quello relativo a Napoli-Juventus è solo uno dei tanti retroscena che il docufilm "First team" racconterà nelle prime tre puntate (la seconda parte sarà disponibile solo a fine campionato). Tanti i dietro le quinte e interviste con i protagonisti bianconeri come Bernardeschi, Chiellini, Douglas Costa, Marchisio, Pjanic, Buffon e Higuain senza dimenticare il tecnico Max Allegri.