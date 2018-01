Come nasce una grande squadra? Come si costruisce un ciclo di successi? Come si preparano ai big match di campionato e di coppa i calciatori della Juventus? Il popolo di tifosi (quelli bianconeri e quelli che alla ‘vecchia signora' non offrirebbero nemmeno un caffè) potrà vedere saziata parte della propria curiosità seguendo il documentario che andrà in onda su Netflix, interamente dedicato alla squadra di Max Allegri. Quattro mesi di riprese dietro le quinte del club che ha dominato la scena in Italia in questi anni mentre in Europa è arrivato a un passo dalla grandezza giungendo in finale di Champions contro Barcellona (Berlino 2015) e Real Madrid (Cardiff 2017).

‘Prima squadra: Juventus Fc'. E' così che si chiama la docu-serie originale realizzata dal canale di video on-demand e che andrà in onda dal 16 febbraio sarà disponibile sulla piattaforma regina dell'intrattenimento on line. A ottobre era stato annunciato l'inizio delle riprese che hanno portato alla luce i primi tre episodi della serie (la seconda parte sarà disponibile sul catalogo in estate), uno spaccato di vita quotidiana per sentirsi più vicini a campioni come Gianluigi Buffon, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, oltre al tecnico Massimiliano Allegri e leggende bianconere come Alessandro Del Piero.

Tra rettangolo verde, realtà e il divano di casa. Il documentario che narra le vicende dei bianconeri arriva in un momento particolare del campionato, con la formazione di Allegri impegnata nella corsa al primato con il Napoli, a poche settimane dal ritorno in campo per le sfide di Champions League. Un racconto avvincente e serrato di questa stagione, che si articola lungo le storie dei protagonisti narrate tra palco e realtà.