José Gimenez è nel mirino della Juventus. Non si tratta di una novità assoluta, visto che dalla scorsa estate il centrale uruguagio dell'Atletico Madrid è stato accostato alla squadra bianconera e la dirigenza della squadra campione d'Italia in carica era stata avvistata con l'agente del difensore dell'Atletico Madrid, Daniel Delgado. José María Giménez de Vargas è un difensore classe 1995 molto forte fisicamente e particolarmente dotato nel gioco aereo ed ha un contratto con il club spagnolo fino al 2020: il suo profilo è uno di quelli sul taccuino di Marotta e Paratici per rinforzare la difesa del prossimo anno che potrà contare, anche, sull'inserimento di Mattia Caldara.

Clausola di 60 milioni di euro

Il centrale uruguaiano che ha la piena fiducia di Diego Pablo Simeone da qualche stagione, piace anche a Inter è Roma, ma ha una clausola da 60 milioni di euro ma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la società bianconera per smuoversi dalla cifra altissima sarebbe pronta a inserire delle contropartite tecniche pur di portare Gimenez a Torino. Ai colchoneros piacciono molto il volante Rodrigo Bentancur e nell'affare può entrare in gioco anche il centrale difensivo Daniele Rugani: due calciatori molto giovani che potrebbero crescere molto sotto la guida del Cholo.

Concorrenza: occhio allo United

Se prima abbiamo antidoti i nomi dei club italiani interessati a Gimenez, probabilmente le concorrenti più pericolose per la Juve arrivano dalla Premier League: il Manchester United di Mourinho è alla ricerca di rinforzi di livello in difesa, e potrebbe scatenarsi un'asta con con i Red Devils che sembrano disposti a mettere su piatto cifre importanti per José Gimenez.