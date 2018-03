Abbiamo già detto della trasformazione messa in atto da Massimiliano Allegri che in questa stagione è riuscito a convincere i suoi uomini a passare da un atteggiamento in campo iperoffensivo ad uno più equilibrato e volto a non prendere gol. Ma non abbiamo sottolineato come questo abbia addirittura permesso ai bianconeri di eguagliare un record della Serie A che già le apparteneva e che nel prossimo match, dopo la sosta per le Nazionali, contro il Milan, avrà l’occasione di battere, ossia quello relativo ai clean sheet consecutivi.

Record eguagliato: 10 clean sheet consecutivi

Nella gara di Ferrara contro la Spal infatti per la decima volta di fila in campionato i bianconeri hanno mantenuto la propria porta inviolata con Buffon e Szczesny che ancora non hanno subito gol in questo girone di ritorno. Dieci tappe immacolate. Recuperi compresi siamo arrivati a quota 976 minuti di inviolabilità per la porta juventina (467 con Buffon fra i pali, 509 con Szczesny). Eguagliato dunque quanto fatto nella stagione 2015/2016 quando la Vecchia Signora, sempre guidata da Massimiliano Allegri, totalizzò 10 clean sheet consecutivi, stabilendo un nuovo record per il campionato di Serie A italiano.

Quel gol dell’ex Caceres: unico neo in quattro mesi immacolati

L’ultimo calciatore di Serie A che può vantare il merito di aver segnato una rete contro la Juventus è l’ex Martin Caceres che, prima di passare alla Lazio, nel match della 19a giornata di campionato tra Verona e Juventus del 30 dicembre 2017 realizzò l’unico gol di marca scaligera nel 3-1 finale con il quale i piemontesi espugnarono il Bentegodi. Per quanto sia risultata una marcatura inutile ai fini del risultato, quella dell’uruguayano ha però interrotto una striscia d’inviolabilità della porta bianconera che, ad oggi, avrebbe assunto proporzioni disarmanti dato che negli ultimi 16 incontri di Serie A i clean sheet juventini sono addirittura 15 proprio con quell’unico neo di Verona in un ruolino di marcia altrimenti immacolato.

in foto: Le ultime 16 gare di Serie A giocate dalla Juve nelle quali ha subito solo un gol (fonte Transfermarkt)

La vetta della classifica diventando miglior difesa

Una rete che non ha però compromesso la rimonta della Juventus sul Napoli di Maurizio Sarri, culminata nel sorpasso in vetta alla classifica, fondata proprio sull’impermeabilità difensiva. In questo lungo arco di tempo infatti i bianconeri hanno collezionato 14 successi e 2 pareggi (gli 0-0 con Inter e Spal) diventando la miglior difesa del campionato con sole 15 reti incassate fin qui. Un fatto per nulla scontato visto il rendimento difensivo delle prime 13 giornate nelle quali aveva già subito 14 segnature.