Il pareggio con la Roma ha permesso alla Juventus di conquistare il settimo scudetto consecutivo, il record già appartenente ai bianconeri è stato ulteriormente ritoccato. Dopo il match con i giallorossi nello spogliatoio dell’Olimpico è partita la festa, continuata tutta la notte e che riprenderà sabato prossimo quando la squadra di Allegri chiuderà il campionato in casa con il Verona, il match si giocherà alle 15 e al termine ci sarà la premiazione ufficiale. La Juventus è salita a 34 scudetti vinti ed è diventata la squadra con più titoli vinti nei cinque principali campionati europei.

La Juventus ha conquistato il 34esimo scudetto, la leadership assoluta in Serie A esiste da decenni ed è strepitosa – le inseguitrici più lontane restano sempre Inter e Milan con 18 titoli a testa. Ma con questo scudetto i bianconeri sono diventati i più vincenti d’Europa, considerando solamente i cinque campionati più importanti. Fino a domenica scorsa i bianconeri condividevano il primato assoluto con il Real Madrid, che ha conquistato 33 volte la Liga, ma solo in due occasioni ha vinto negli ultimi dieci anni.

Sul terzo gradino del podio c’è il Bayern Monaco, che la Bundesliga l’ha conquistata 28 volte. E la squadra bavarese sembra destinata a vincere ancora molte altre volte il campionato, sempre vincente negli ultimi sei anni e con dieci successi negli ultimi quattordici anni. Il quarto posto invece è del Barcellona, che ha trionfato 25 volte. Il numero di successi dei catalani è aumentato in modo considerevole negli ultimi anni, perché se il Real ha festeggiato poche vittorie in Spagna nell’ultimo decennio ha fatto ovviamente l’opposto la squadra di Messi. Al quinto posto c’è il Manchester United, la squadra con più vittorie in Premier League. I Red Devils hanno vinto 20 campionati, e la bellezza di 13 li ha conquistati con Ferguson in panchina.