Giorgio Chiellini promette una Juventus da battaglia mercoledì al Santiago Bernabeu. La Vecchia Signora scenderà in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League nella sfida stellare con il Real Madrid e, nonostante per i bianconeri le possibilità di qualificazione siano pochissime, il numero 3 della squadra campiona d'Italia fa capire di credere a quella che sarebbe una storica rimonta sui Blancos dopo la sconfitta per 0-3 all'Allianz Stadium. Proprio sulla gara d'andata è tornato il difensore che è intervenuto ai microfoni di JTV e ha affermato che il punteggio finale della gara d'andata non era giusto:

Per lunghi tratti della gara di andata avremmo meritato molto più il pareggio che essere sotto di due reti e invece ci siamo anche ritrovati con l'uomo in meno. Non ci piangiamo addosso e andiamo a Madrid con la voglia di fare una bella gara. Nel calcio e nella vita non si può mai sapere… E poi dare un bel segnale anche in vista del prossimo anno credo sarebbe importante. La partita è lunga e quindi servirà anche equilibrio, ma ci vorrà anche un pizzico di sana follia da parte di tutti.

Il centrale bianconero, dopo aver lanciato la sua sfida alla squadra di Zinedine Zidane, ha voluto fare un piccolo riferimento alla gara di Benevento perché dopo la sconfitta pesante di martedì scorso potevano esserci degli strascichi psicologici pericolosi ma la corsa verso il settimo scudetto della Juventus non si è fermata e anche allo stadio Ciro Vigorito sono arrivati i 3 punti: