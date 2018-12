Juventus-Inter non ha bisogno di grandi presentazioni perché è una sfida carica di significato ma quest'anno vedrà parecchi incroci di calciatori che fino allo scorso anno erano dall'altra parte della barricata e domani affronteranno gli ex compagni. Domani sera all’Allianz Stadium uno dei duelli più interessanti sarà quello che vedrà opposti Joao Cancelo e Kwadwo Asamoah, che lo scorso aprile a San Siro si sono sfidati a maglie invertite. Il laterale portoghese è uno dei calciatori più postivi di questo inizio di stagione davvero incredibile della Juventus (40 punti su 42 a disposizione) e i tifosi nerazzurri rimpiangono certamente le sue discese sulla fascia ma, purtroppo per loro, la società meneghina non aveva la disponibilità economica di riscattare il numero 20 bianconero e così per 40 milioni di euro il Valencia lo ha venduto alla Vecchia Signora.

L'inizio di campionato di Cancelo ha ricordato a molti il modo di interpretare il ruolo di laterale di Dani Alves per la capacità di essere presente nella manovra ma, rispetto al brasiliano, il portoghese tocca meno volte il pallone ed è uno dei calciatori con più dribbling riusciti.

Numeri alla mano: Joao meglio di Dybala

I dati di questa prima parte di campionato collocano Joao Cancelo tra i primi posti della classifica per dribbling riusciti con un notevole 2,9 a partita: il laterale lusitano è l’unico terzino nella top-ten e mette dietro di sè calciatori importantissimi della Serie A come Paulo Dybala (quota 1,8), Lorenzo Insigne, Cengiz Under a Suso. Cancelo è uno dei calciatori che crea più occasioni da rete e con un 1,6 a partita si piazza al fianco della Joya e dietro a Suso (2,9) ma c’è un dato che mette a nudo ancora meglio l’incidenza del portoghese sul gioco della Juventus: nessun giocatore di Allegri ha collezionato più passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo come Cancelo, che si ferma a 4,9 alle spalle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Suso e pochi altri.