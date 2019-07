Ai calci di rigore la Juventus ha battuto l’Inter, nella gara amichevole di Nanchino valida per l’International Champions Cup. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Dal dischetto il match è stato deciso dal turco Demiral, ma l’eroe assoluto è stato Gigi Buffon che ha neutralizzato le conclusioni di Ranocchia, Longo e Borja Valero.

Buffon para tre rigori in Juventus-Inter dell’ICC

Il portiere, ritornato dopo un anno con il Paris Saint Germain, ha sostituito Szczesny a inizio ripresa e si è superato parando tre calci di rigore. Spesso in passato era stato accusato di non essere un abile para rigori, una leggenda metropolitana, perché la sua media è altissima, oggi a Nanchino in Cina ha confermato di essere ancora in grande forma, con le primavere che sono quasi 42. Il primo a calciare è stato Ranocchia: tiro respinto, poi dopo il primo gol dell’Inter, un’altra parata, questa volta su un tiro dell’attaccante Longo. Sul 3-3, dopo che la Juve aveva sciupato due matchpoint, Buffon è volato su un tiro di Borja Valero. Tre rigori parati, e quello di Barella non lo ha respinto per un soffio. Un bel modo per ripresentarsi a casa.

Gli errori di Rabiot e de Ligt

Invece non ha brillato nemmeno oggi Rabiot, il francese domenica scorsa negli ultimi minuti dell’incontro amichevole con il Tottenham aveva perso in modo sciocco un pallone, quell’errore è costato il ko ai bianconeri. Oggi non ha strappato l’occhio e ha sbagliato anche un calcio di rigore. É chiaro che la Juve è ancora imballata, i carichi di lavoro di Sarri sono ben noti e Rabiot non giocava da mesi, ma forse in avvio si pensava a qualcosa in più. Poco fortunato invece de Ligt, che dopo aver rivissuto gli incubi della semifinale di Champions con il Tottenham ha commesso una sfortunatissima autorete nel match con l’Inter.