Le vacanze dei calciatori stanno finendo. Nel weekend il pallone tornerà a rotolare con gli incontri di Coppa Italia e alla spicciolata tutti i giocatori torneranno agli ordini dei rispettivi allenatori. Leonardo Bonucci, che non ha scelto una meta esotica per le sue vacanze, si è presentato con un giorno d’anticipo a La Continassa, non ha trovato nessuno e ha mostrato lo spogliatoio deserto in una stories su Instagram.

Bonucci si allena con un giorno d’anticipo

“Ho sbagliato giorno? Sono arrivato troppo in anticipo?”. Questo si sarà chiesto Leonardo Bonucci che con 24 ore d’anticipo rispetto ai compagni di squadra ha ripreso gli allenamenti e ha mostrato il suo sbalordimento su Instagram, social in cui è particolarmente attivo. Da martedì tutti assieme i calciatori si ritroveranno agli ordini di Allegri che guiderà i suoi alla ripresa della stagione, con il girone di ritorno da affrontare, la Coppa Italia e la Supecoppa, a Gedda, la Juve cercherà di vincere il primo trofeo stagionale.

Gli allenamenti di CR7 e Matuidi

A cascata arriveranno tutti a Torino. Cristiano Ronaldo, che ha continuato ad allenarsi a Dubai, ha mostrato una corsa notturna con il figlio e poi una sessione d’allenamento anche con la compagna Georgina. CR7 è già a Torino, e si è allenato anche nella palestra di casa a Torino. Matuidi, premiato come il portoghese negli Emirati, ha mostrato sempre su Instagram una serie di video di ‘Coach Meddy’, un trailer molto famoso.

Il programma della Juventus

Allegri ha stabilito che il primo allenamento del 2019 si terrà martedì 8 gennaio, tutti assieme in gruppo alle 12. Sabato 12 invece è in programma il match degli ottavi di Coppa Italia con il Bologna, ci sarà il probabile esordio stagionale di Spinazzola. Mercoledì 16 la Juventus, in Arabia Saudita, giocherà la Supercoppa Italiana contro il Milan, poi il ritorno in patria, mentre lunedì 21 i bianconeri riprenderanno il loro cammino in campionato con il Chievo.