Douglas Costa è entrato piano piano nella Juventus e ora per Massimiliano Allegri, bravissimo a gestirlo nel suo periodo di ambientamento in Italia, è sempre più difficile toglierlo dalla formazione titolare. La squadra bianconera, che lo ha prelevato dal Bayern Monaco l'estate scorsa in prestito oneroso per 6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro da esercitare entro il 30 giugno 2018, sembra decisa a volerlo far rimanere a Torino ma Marotta e Allegri dovranno fare i conti con alcuni club che hanno messo gli occhi sul laterale offensivo brasiliano, tra cui spicca il nome del Manchester United.

United su Douglas Costa: pronti 45 milioni di euro?

La squadra britannica, in vista della prossima stagione, è a caccia di esterni offensivi per rinforzare un reparto che non sta convincendo José Mourinho e l'obiettivo numero uno, secondo quanto riportato dal Mirror, sembra essere il brasiliano della Juve. Sarebbero già pronti 45 milioni di euro ma i bianconeri, che comunque devono ancora esercitare il riscatto, non hanno alcuna intenzione di cederlo.

L'assalto del Manchester United sembra destinato a non andare in porto proprio come avvenne come l'estate scorsa con Ivan Perisic dell'Inter, che sposò il progetto Spalleti e riuscì a resistere alle avance dei Red Devils e del Special One, che è alla ricerca disperata di un esterno che possa far fare il salto di qualità alla sua squadra.

Douglas: Brasile? Sembra di stare alla Juve

Il numero 11 bianconero è stato uno dei protagonisti della schiacciante vittoria del Brasile in casa della Russia, disputando tutti e i 90′ e confermando di essere in un ottimo momento di forma. Douglas Costa ha parlato ai media dopo la gara della Seleçao e ha forzato anche un parallelismo tra il suo club e la nazionale: