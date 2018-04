Mario Mandzukic non farà parte del gruppo della Juventus che domani sera affronterà il Crotone in trasferta all'Ezio Scida. L'attaccante croato non è stato inserito da Massimiliano Allegri nell'elenco dei convocati e, dato che era in ballottaggio fino all'ultimo con Gonzalo Higuain per un posto da titolare al centro dell'attacco, ora è molto probabile che il Pipita dovrà giocare da titolare contro la squadra calabrese nonostante sia diffidato e rischi di saltare il big match di domenica contro il Napoli. Il numero 17 della Vecchia Signora è stato colpito da gastroenterite e starà fermo anche per i prossimi giorni.

Nella conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri ha dichiarato che se Higuian dovrà giocare non ci sarà problema di cartellino o meno perché lui, come motivazioni, teme di più la gara di Crotone e non quella contro il Napoli. Il tecnico della Juventus ha parlato dell'ultima settimana, dai fatti di Madrid passando per le parole di Buffon e, non ultima, l'uscita super di Benatia nei confronti di Crozza affermando:

È ora di tacere e pensare a giocare. Queste cose ci fanno disperdere energie, che invece dobbiamo mettere dentro il campo. Fuori dal campo quello che succede o dicono non ci deve toccare. Ora basta perché dobbiamo vincere Campionato e Coppa Italia.

I convocati di Allegri per Crotone

Questi sono i 21 convocati da Allegri per la trasferta dell'Ezio Scida contro il Crotone di Walter Zenga: fuori Mandzukic ma c'è Bernardeschi. Questo l'elenco completo: 1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani. 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.