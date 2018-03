Giornate e partite fondamentali per la Juventus che in pochi giorni affronterà in campionato la Lazio e poi il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri non possono e non vogliono perdere contatto dal Napoli e cercheranno i tre punti all’Olimpico, dove dovranno cercare di non pensare alla gara di Champions, che Dybala e compagni devono assolutamente vincere. Contro la Lazio giocheranno Buffon e Dybala, ma non ci sarà Higuain, escluso dall’elenco dei convocati.

Higuain salta la Lazio e rischia il Tottenham

Il campionato è importante, ma il match con il Tottenham forse lo è un pizzico di più e anche per questo Higuain non verrà rischiato contro la squadra di Inzaghi, che ha vinto le due sfide stagionali con la Juve (3-2 in Supercoppa, 2-1 nella gara d’andata). Allegri ha annunciato, in conferenza stampa, il forfait di Higuain: “Gonzalo non è convocato: ha ancora dolore alla caviglia. Alla gara di coppa ora non pensiamo. Vedremo se riusciremo a portare Higuain a Londra: ci sono ancora alcuni giorni di preparazione”.

Dybala e Buffon titolari con la Lazio

Fuori dunque Higuain, che ieri ha sorriso almeno per la convocazione in nazionale che gli mancava da giugno, ma dentro Dybala, che tornerà a giocare dal primo minuto dopo quasi due mesi. ‘La Joya’ farà parte del tridente, con lui sicuro del posto Mandzukic. Mentre c’è un ballottaggio tra i brasiliani Alex Sandro e Douglas Costa. Dall’inizio anche Buffon, mentre potrebbe rifiatare Chiellini

Dybala sarà in campo dall’inizio. Stesso discorso per Buffon. Metterò in campo la formazione migliore. La squadra di Inzaghi concede poco ed è brava nelle ripartenze. Dovremo fare attenzione.

Allegri resta alla Juve

Il tecnico bianconero è uno dei migliori allenatori d’Europa e il suo nome spesso viene accostato a quello di alcune grandi squadre europee, come il Psg, il Bayern e il Chelsea. Ma il tecnico livornese smentisce ogni voce e dice che rimarrà alla Juventus: “Il contatto parla chiaro. Se non succedono catastrofi sarò ancora l’allenatore della Juventus”.