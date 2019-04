Juve, Allegri: “Chi vince non può essere criticato né passare per un coglione”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche feroci ricevute per l’eliminazione dalla Champions per mano del giovane Ajax. Coi bianconeri ha vinto 5 scudetti di fila ma la Coppa resta un cruccio al momento: l’ha sfiorata per 2 volte in finale e con l’arrivo di CR7 ci si attendeva qualcosa in più rispetto all’uscita di scena contro gli olandesi.