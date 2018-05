Con il 3-1 al Bologna la Juventus ha messo in modo definitivo le mani sullo scudetto. Ai bianconeri basterà vincere solo una delle ultime due partite per conquistare il settimo scudetto consecutivo, e all’ultima giornata c’è il Verona, penultimo e retrocesso. Sarà il quarto scudetto bianconero di Allegri, il quinto in assoluto. Il tecnico livornese va a caccia del ‘double’ per il quarto anno consecutivo e se lo realizzerà conquisterà un risultato storico, che finora non è riuscito mai a nessuno.

Gli scudetti di Allegri

Il campionato è in tasca, la Juve da leggenda è pronta a un’altra grande festa. Mai come oggi i bianconeri sono padroni del proprio destino. Allegri tra pochi giorni vincerà con ogni probabilità il quarto scudetto consecutivo ed eguaglierà così Carlo Carcano, tecnico che ne vinse quattro in fila nel quinquennio d’oro della Juve, 1930 – 1935. Il livornese con il quinto scudetto eguaglierà Lippi e Capello, il primo ha vinto solo con i bianconeri, il secondo con Milan e Roma (mentre i due titoli bianconeri furono cancellati dalla giustizia sportiva). Meglio di tutti solo Trapattoni, a quota 7 (uno con l’Inter, gli altri con la Juventus).

Re di Coppe (Italia)

Allegri cercherà di vincere intanto con la Juventus il primo titolo stagionale già mercoledì prossimo all’Olimpico, dove sfiderà il Milan nella finale di Coppa Italia. Dovesse vincere il cinquantenne tecnico si porterebbe al comando della classifica dei tecnici con più successi in questa competizione, il primato sarebbe condiviso con Roberto Mancini e Sven Goran Eriksson. Il futuro c.t. della Nazionale ha ottenuto tre successi di fila tra il 2004 e il 2006 e ha vinto anche con la Fiorentina nel 2001. Mentre l’allenatore svedese ha trionfato con la Roma negli anni ’80, la Sampdoria nel 1994 e con la Lazio, due volte.