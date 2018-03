Anche la prossima estate la Juventus volerà negli Stati Uniti, dove disputerà una serie di partite amichevoli. Tra queste ce ne sarà una molto prestigiosa. Perché i bianconeri giocheranno contro le stelle della MLS. Di fatto i campioni d’Italia scenderanno in campo contro le All Star della MLS. Solo una volta una squadra italiana finora ha avuto quest’onore: la Roma che nel 2013 vinse 3-1 a Kansas City. Dopo i giallorossi l’All Star Game l’hanno giocata Real Madrid, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco. I bianconeri scenderanno in campo nel nuovo stadio di Atlanta.

Quando e dove la Juventus giocherà contro le Star della MLS

La Juventus dunque scenderà in campo il 1° agosto (alle 19.30 locali, l’1.30 già del 2 agosto in Italia) contro i migliori giocatori della Major League Soccer, ci sarà sicuramente l’ex Giovinco, una superstar di quel campionato. Nel comunicato ufficiale la Lega nord-americana ha lanciato il guanto di sfida alla squadra che viene presentata come quella di Dybala, Higuain, Pjanic, Chiellini e Buffon, che però forse non ci sarà perché il ritiro pare sempre più vicino.

Le parole di Agnelli e Allegri

Non sarà una partita scontata quella contro le All Star per la Juventus. Il Real lo scorso anno vinse solo ai rigori, mentre Bayern e Tottenham uscirono sconfitte. Il presidente della MLS è felicissimo di avere la Juve in campo per il match più importante: “Diamo il benvenuto alla Juventus, una delle squadre più iconiche del mondo”.

Soddisfatto anche il tecnico Allegri: “Sarà un piacere per noi far parte di questa partita e tastare l’energia della MLS, una lega in grandissima crescita e sarà il modo per farsi apprezzare dai tanti fan che abbiamo in questo Paese”. Ricorda invece lo storico legame con il NordAmerica il presidente juventino Andrea Agnelli: