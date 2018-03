Una Juventus granitica. La squadra bianconera è tornata ad altissimi livelli, sia in Italia che in Europa, dopo un inizio di stagione più difficile del previsto e il reparto che sicuramente è migliorato di più è la difesa. I ragazzi di Massimiliano Allegri vantano la migliore linea a protezione della porta del campionato visto che hanno incassato appena 15 goal in 26 partite e nel 2018 non hanno subito nemmeno una rete in Serie A.

L'ultimo goal preso dalla Juve risale al 30 dicembre scorso contro il Verona: in 7 partite giocate nel nuovo anno in campionato, più le tre di Coppa Italia, la Vecchia Signora non ha subito neanche un goal nonostante abbia continuato a ruotare tutti i suoi effettivi. Si tratta una prova di forza notevole che ha visto cedere qualche pezzo solo con i tre goal subiti in Champions League contro il Tottenham tra andata e ritorno.

Terza difesa d'Europa dopo Atletico Madrid e Barça

I numeri non si possono discutere e secondo quanto riportato la difesa bianconera è la terza migliore d'Europa dietro quelle di Atletico Madrid e Barcellona sia come goal incassati che come media di reti subite a partita (0,58). Dopo la cessione di Leonardo Bonucci in molti già avevano mormorato per i 21 goal nelle prime 18 partite stagionali ma la Juventus ha lavorato bene e ha registrato definitivamente la difesa in maniera eccellente, visto che nelle successive 21 gare ha subito appena 4 goal.

La forza della squadra bianconera è tutta qui: cambiano gli interpreti ma il risultato è sempre lo stesso. Essere competitivi su tutti i fronti non è una cosa facile e se Allegri & Co. sono in corsa per il settimo Scudetto, la quarta Coppa Italia e la Champions un motivo ci sarà.