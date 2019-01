Juraj Kucka al Parma, le ultime notizie di calciomercato

A volte ritornano. Le ultime notizie di calciomercato raccontano della nuova esperienza alle porte in Serie A per Juraj Kucka, il duttile centrocampista slovacco classe 1997. Il Parma ha raggiunto un accordo di massima con il Trabzonspor per il calciatore che in passato abbiamo visto in Italia con le maglie di Genoa e Milan. Un rinforzo d'esperienza dunque per i ducali che potrebbero formalizzare l'operazione già in avvio della prossima settimana.

Parma-Kucka, le cifre dell'affare

Juraj Kucka dunque è pronto al ritorno in Serie A. Il calciatore vivrà la sua seconda esperienza italiana in forza al Parma, e potrà garantire fisicità ma anche qualità e quantità alla formazione di D'Aversa. Nessuna indiscrezione al momento sulle cifre dell'operazione, e anche sulla formula anche se le indiscrezioni raccontano di un accordo sulla base di un contratto triennale. Kucka aveva lasciato la Serie A nel 2017, con i turchi che avevano pagato circa 5 milioni il suo cartellino. In precedenza i rossoneri lo avevano acquistato dal Genoa per 3 milioni (4 quelli spesi dai rossoblu per comprarlo dallo Sparta Praga)

Juraj Kucka sarà titolare nel Parma

Ma Juraj Kucka giocherà titolare nel Parma? Il club emiliano ha accelerato la trattativa con i turchi del Trabzonspor proprio per risolvere la crisi a centrocampo. Tanti gli infortuni che hanno colpito la squadra di D'Aversa: basti pensare a quelli occorsi a Grassi e Scozzarella, e ultimo quello a Rigoni. Ecco allora che Kucka potrebbe essere gettato nella mischia sin da subito dal tecnico della formazione neopromossa.