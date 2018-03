Una tragedia ha funestato il 57esimo Torneo delle regioni. L’accompagnatore e storico collaboratore della rappresentativa altoatesina juniores Elmar Hochkofler è morto a 66 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Pineto. Vano il tentativo di soccorso dei sanitari e del medico sociale della squadra che hanno cercato di rianimare Hockhofler. Per il collaboratore del comitato provinciale di Bolzano purtroppo non c’è stato niente da fare.

La squadra altoatesina era reduce da un bel successo negli ottavi di finale e nei quarti avrebbe dovuto affrontare l’Abruzzo, a Martinsicuro, una località che dista pochi chilometri dall’albergo. Ma naturalmente adesso non contano più i risultati del campo. La morte di Hochkofler ha gettato nello sconforto tutta la squadra e i dirigenti del Cpa Bolzano. Il presidente del Comitato regionale Abruzzo Daniele Ortolano ha dedicato un pensiero al dirigente altoatesino:

Non ci sono parole per esprimere il nostro profondissimo dolore per l’improvvisa scomparso del caro Elmar Lorenz Hochkofler. Di fronte ad una simile tragedia siamo tutti costernati ed esprimiamo alla delegazione bolzanino il nostro sincero cordoglio, consapevoli di quanto siano difficili e amari questi momenti. La famiglia del calcio dilettantistico oggi si stringe attorno ai cari e ai colleghi di Hochkofler, nel massimo rispetto del valore supremo della vita, spinta dall’affetto che da nord a sud ci unisce tutti.