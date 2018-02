Tra moglie e marito non mettere il dito. E nemmeno il contratto per una squadra di calcio. Le conseguenze dell'amore possono essere spiacevoli se fanno il paio con la passione per il calcio che tracima ogni cosa, anche il matrimonio. E' successo a Julio Cesar, a Milano hanno buona memoria del portiere oggi 38enne che ha legato i momenti più belli della sua carriera alla maglia dell'Inter e all'epopea del ‘triplete speciale'. L'avventura in Europa e al Benfica si è chiusa però l'estremo difensore non ha alcuna intenzione di appendere il guantoni al chiodo, vuole continuare a giocare almeno per i prossimi tre mesi, massimo per un anno.

A post shared by 🇧🇷🇮🇹🇬🇧🇨🇦🇵🇹 susanawerner@me.com (@susanawerner) on Jan 27, 2018 at 6:24am PST

Magari arriverà sulla soglia dei 40 e dirà addio a quel mondo che gli ha dato tanto: soldi, successo, fama e una dispiacere chiamato Mineirazo, la sconfitta shock subita in Coppa del Mondo (2014) contro la Germania (7-1, in casa). Per ora Julio Cesar è tornato al Flamengo, la squadra in cui è cresciuto e per la quale ha sempre fatto il tifo accettando un ingaggio simbolico di qui al termine della stagione: 3600 euro al mese, una specie di rimborso spese da giocatore dei Dilettanti. Una scelta di cuore che non è stata condivisa da sua moglie, Susana Werner, che ha scelto di non seguire in Brasile il marito calciatore.

A post shared by 🇧🇷🇮🇹🇬🇧🇨🇦🇵🇹 susanawerner@me.com (@susanawerner) on Jun 22, 2015 at 10:09am PDT

La Werner (ex compagna di Ronaldo, l'attaccante fenomeno della Seleçao) ha voluto rendere pubblico il proprio disappunto parlandone in una story su Instagram e lo ha fatto senza risparmiare dettaglia né prestare il fianco al chiacchiericcio del gossip.