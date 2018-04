Un altro eroe del ‘triplete’ dell’Inter lascia il calcio. La scorsa notte a trentotto anni ha disputato la sua ultima partita da calciatore il portiere brasiliano Julio Cesar, che aveva annunciato il passo d’addio pochi giorni fa. L’ex portiere della nazionale verde-oro è stato onorato al Maracanà da oltre 50mila spettatori, che dopo la partita tra Flamengo e Atletico Mineiro gli hanno tributato un lungo applauso. Il portiere, visibilmente commosso, ha ringraziato e salutato tutti nel giro di campo. L’Inter gli ha reso un bell’omaggio sui social.

Una carriera ventennale ricca di successi, tanti anni volando e parando da un palo all’altro. Julio Cesar è stato per tanti anni uno dei migliori portieri del mondo. L’Inter è la squadra cn cui si è tolto le maggiori soddisfazioni, ma ha lasciato un segno dovunque abbia giocato. Dopo l’ultima partita ha detto: “Ho pianto molto questa settimana”. Ma passata la tensione potrà ripensare alla sua luminosa carriera e al numero impressionati di titoli. L’Inter lo prese giovanissimo, al Chievo respirò l’aria della Serie A, poi dopo un anno di apprendistato come vice di Toldo. Mancini lo lanciò in prima squadra e con l’Inter vinse 5 scudetti.

Nel 2010 fu insuperabile e anche grazie alle sue parate con Mourinho in panchina l’Inter dopo oltre quarant’anni rivinse la Champions League. In tutta la carriera Julio Cesar ha conquistato più di trenta trofei, inclusi un Mondiale per Club, due Confederations Cup, una Coppe America, e due campionati portoghesi. In una carriera luminosa e con quasi 700 partite da professionista anche la grande delusione del 7-1 subito nella semifinale del Mondiale 2014.

Poche ore dopo l’ultima partita di Julio Cesar l’Inter con tre bei tweet, molto sentiti, ha omaggiato il portiere del triplete. Belle parole per un eccellente numero uno, un bravo ragazzo, sempre sorridente che ha contribuito in un quinquennio indimenticabile e ricco di trionfi, 14 i tituli conquistati tra il 2006 e il 2011.