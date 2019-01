Juan Cuadrado è diventato papà. L'esterno colombiano della Juventus, raggiante di felicità, ha pubblicato sui social network la foto del primo figlio appena nato. Il piccolo Lucas è nelle braccia della madre che, nel letto della clinica, lo stringe a sé poco dopo il parto. Un'immagine bellissima e molto tenera che il calciatore sudamericano ha voluto condividere sui suoi profili. "E' nato il piccolo Lucas! Congratulazioni e felicitazioni alla famiglia di Juan", è il messaggio di auguri che il club bianconero ha dedicato al giocatore e alla sua famigliola per il lieto evento.

Fermo per infortunio, Cuadrado non ha potuto partecipare alla partita di Coppa Italia vinta dalla squadra di Allegri a Bologna con gol di Bernardeschi e di Kean. Il successo (2-0) ha spinto la ‘vecchia signora' ai quarti di finale di Tim Cup ma per l'esterno d'attacco colombiano c'è un motivo in più per festeggiare con la nascita del piccolo Lucas.

Grazie signore Gesù per la benedizione e l'eredità più bella – ha scritto il colombiano nel post pubblicato su Twitter -. Meli ti amo, sei una super mamma.

Cuadrado fermo per infortunio: operato, torna ad aprile

Un infortunio al ginocchio subito nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League ha costretto Cuadrado all'operazione. Dopo le opportune valutazione sulla terapia conservativa, d'accordo con lo staff medico della società, il calciatore ha optato per l'intervento avvenuto lo scorso 28 dicembre a Barcellona ed effettuato dallo specialista, il dottor Cugat. Il rientro in campo, se tutto andrà bene, dovrebbe avvenire a inizio aprile 2019.

Le gare che salta e quando rientra

Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone, Bologna, Napoli, Udinese, Genoa, Empoli sono le partite che lo vedranno assente tra i convocati. Il 3 aprile in casa contro il Cagliari o al massimo il 7 aprile in occasione di Milan-Juventus sono le date fissate in calendario per un suo rientro. Cuadrado non ci sarà sicuramente sicuramente sia nell'andata sia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Possibile, in caso di passaggio del turno, che Allegri lo abbia a disposizione per i quarti di finale (9-10 aprile, 16-17 aprile).