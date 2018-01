Il calcio honduregno è in lutto. E' morto a 29 anni il difensore Juan Carlos Garcia, al quale era stata diagnosticata nel 2015 una leucemia. Tre anni, tanto è durata la sua battaglia contro l'avversario più duro e impossibile da battere: la malattia è entrata in tackle sulla sua vita mettendo ko anche la carriera. La notizia, tristissima, ha sconvolto tutto l'ambiente, compreso il Wigan, club inglese nel quale aveva militato prima di essere costretto ad abbandonare l'attività agonistica per gravi problemi di salute. Prima della gara di campionato di sabato prossimo con il Peterborough verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare il giocatore.

Siamo molto addolorati – ha ammesso il presidente del Wigan, David Sharpe, come si apprende dal comunicato apparso sul sito wiganathletic.com – e inviamo le nostre condoglianze alla famiglia di Juan Carlos che è stato accanto al calciatore durante questi ultimi anni. La sua morte avvenuta a 29 anni è sconvolgente e ci spinge a stringerci intorno ai suoi cari in questo momento difficile.

La breve carriera. Garcia giocava da terzino sinistro ma la duttilità tattica faceva sì che potesse anche essere schierato a centrocampo. Ha mosso i primi passi da professionista in patria, al Marathon. Nel 2010 si trasferisce all'Olimpia ed il 26 luglio 2013 la sua carriera arriva a un punto di svolta quando inizia l'avventura in Inghilterra, tra le fila del Wigan, nel solco di altri calciatori honduregni come Maynor Figueroa, Wilson Palacios e Hendry Thomas. Un anno di ambientamento poi Garcia viene spedito in prestito al Tenerife B perché continui il suo percorso di crescita. L'8 gennaio del 2015 fa ritorno al Wigan, con cui termina nel 2016 il proprio contratto. Con la maglia della sua nazionale ha collezionato 39 presenze e una rete, disputando anche la Gold Cup 2009.