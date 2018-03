L’Italia è ripartita dai giovani e da Jorginho. Il c.t. ad interim Di Biagio gli ha affidato le chiavi del centrocampo e lo ha lasciato in campo in tutto il match con l’Inghilterra. A Wembley il giocatore del Napoli ha disputato una buona partita ed è stato osservato dal vivo da molti dirigenti di squadre della Premier League, che nella prossima stagione potrebbe essere il suo campionato.

La Premier nel futuro di Jorginho

Joao Santos, il procuratore dell’italo-brasiliano, nell’intervista rilasciata a ‘Radio CRC’ è stato onesto nel valutare le due partite del suo assistito: “Sono stato qualche giorno a Manchester, devo dire che Jorginho ha fatto meglio contro l’Inghilterra rispetto al match con l’Argentina”, e ha detto che finora nonostante tante voci di mercato non sono arrivate offerte per Jorginho:

Futuro in Inghilterra? Per il Napoli ha un determinato valore, certe cifre sono alla portata solo alcune squadre di Premier. Inoltre non può essere ceduto in Italia. Jorginho è seguito da grandi squadra perché a livelli altissimi nel Napoli. Offerte ufficiali ancora non ne sono arrivate. Jorginho pensa solo al Napoli, a fine campionato farà certe valutazioni.

Clausola da 100 milioni

Jorginho viene valutato circa 60 milioni di euro. Il Napoli, secondo quanto riferisce Santos, vorrebbe inserire nel contratto del suo numero 8 una clausola rescissoria da 100 milioni. Naturalmente né il giocatore né il suo procuratore vorrebbero quella clausola: “Clausola rescissoria? Io non le condivido. Il Napoli la vuole mettere da 100 milioni di euro, mentre noi da 20: meglio non metterla proprio”.

Torreira il dopo Jorginho

Il procuratore di Jorginho non si è tirato indietro quando è stato fatto il nome di Torreira, che ricopre lo stesso ruolo del regista azzurro e potrebbe firmare per il Napoli: “Torreira? Ogni grande squadra è giusto che cerchi più giocatori per lo stesso ruolo in modo tale da avere una rosa ampia”.